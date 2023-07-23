В Петербурге в воскресенье ограничат движение из-за второй части репетиции парада ко Дню ВМФ

Кроме того, бесплатным будет проезд по части ЗСД. Об этом заявили в Смольном.

В воскресенье, 23 июля, в Петербурге состоится вторая репетиция Главного военно-морского парада ко Дню Военно-морского флота. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

В связи с проведением репетиции 23 июля с 09:00 до 14:00 по укороченным трассам проследуют 16 автобусных маршрутов (№№ 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 76, 100, 191 и 262), восемь троллейбусных (№№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 22) и два трамвайных (№№ 3 и 6). Кроме того, с 09:00 до 14:00 будет организован бесплатный проезд автотранспорта по ЗСД от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта и в обратном направлении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что факелы Ростральных колонн зажгут в день репетиции парада Дня ВМФ 23 июля.