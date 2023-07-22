Факелы Ростральных колонн зажгут в день репетиции парада Дня ВМФ 23 июля

Горожане смогут наблюдать за пламенем несколько часов. Об этом сообщили в Смольном.

Факелы Ростральных колонн будут зажжены в рамках репетиции ко Дню Военно-морского флота 23 июня. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по энергетике Северной столицы.

Отмечается, что пламя будет гореть с 11:00 до 14:00. Кроме того, в период с 11:00 до 12:15 разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Некоторые маршруты общественного транспорта будут действовать ограничено из-за перекрытых улиц.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы ждут второго зажжения факелов Ростральных колонн. В первый раз огонь горел с полудня до двух часов дня. Теперь горожане и гости северной столицы ожидают второго такого события. По данным пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, такая традиции уже стала неотъемлемой частью памятных дат и праздников.