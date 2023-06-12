Петербуржцы ждут второго зажжения факелов Ростральных колонн

Петербуржцы ждут второго зажжения факелов Ростральных колонн
Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге на понедельник, 12 июня, в честь Дня России было запланировано сразу два зажжения факелов Ростральных колонн. В первый раз огонь горел с полудня до двух часов дня. Теперь горожане и гости северной столицы ожидают второго такого события.

Во второй раз за день Ростральные колонны зажгут в 22:00. Продлится это до 02:00. По данным пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, такая традиции уже стала неотъемлемой частью памятных дат и праздников. Все находящиеся в городе люди с нетерпением ждут второго зажжения.

Напомним, что впервые факелы Ростральных колонн зажгли еще летом в далеком 1957 году. Теперь зажжение уже прочно вошло в жизнь петербуржцев.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в День России состоялся крестный ход в честь юбилея освящения памятного Исаакиевского собора.

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