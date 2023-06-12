Крестный ход состоялся в Петербурге в честь юбилея освящения Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге в понедельник, 12 июня, отмечается сразу два значимых события: День России и 165-летие освящения Исаакиевского собора. В честь второй даты в городе на Неве уже прошел крестный ход.

Утреннее богослужение в северной столице возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Уже после службы состоялся крестный ход вокруг собора. Информация об этом появилась на официальном портале прихода указанного собора города.

Храм, расположенный на Исаакиевской площади, был задуман еще императором Петром I. Ранее на месте действующего собора располагались три других здания храма, но они оказались недолговечными. Четвертый был заложен в 1819 году.

Для жителей Санкт-Петербурга Исаакиевский собор имеет большое значение. Исторически храм имеет особый статус. С учетом этого уже с 2002 года его настоятелем является правящий архиерей Санкт-Петербургской епархии.