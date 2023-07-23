Три рейса из Петербурга в Турцию задерживаются

О причинах задержек не сообщается. Один из рейсов перенесли на следующий день.

У турецкой авиакомпании Turkish Airlines произошли проблемы с отправлением самолетов из Петербурга. Три рейса задерживаются в Пулково в воскресенье, 23 июля. Об этом свидетельствуют данные электронного табло воздушного порта Северной столицы.

Сначала был задержан рейс TK 3709A до Бодрума. Самолет должен был отправиться из Северной столицы в 2:50 ночи, но его перенесли на 11:50. Второй рейс, который вылетит позже – TK 3673 до Антальи. Он был запланирован на 15:05, но его перенесли на 20:40. Также рейс TK 3677 в Анталью отправится в 12:15 следующего дня, а не в 22:55.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из Пулково впервые начнут летать самолеты в Алжир. Полеты будут выполняться три раза в неделю. Обслуживать пассажиров будет авиакомпания Air Algerie.