В петербургском метро рассказали о самых необычных находках с начала года

Чаще всего вещи забывают в центре и на конечных станциях. Об этом говорит статистика.

С января по июнь 2023 года жители и гости Петербурга забыли и потеряли в городской подземке 2 189 различных вещей. Более половины из них (56,5%) возвращены владельцам. Информацией об этом с журналистами поделились в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

По данным телеканала «78», чаще всего пассажиры забывали вещи на двух пересадочных станциях в центре города — «Невский проспект» и «Гостиный двор», «Площадь Восстания» и «Маяковская». Также много «потеряшек» было найдено на конечных станциях: «Беговой», «Девяткино», «Проспекте Ветеранов», «Шушарах» и «Рыбацком». Самые странные находки в метро: робот-пылесос, чугунный утюг, обручальное кольцо, водолазный костюм, аккордеон, документы на квартиру, шпага и телескопическая дубинка. Сотрудники подземки также обнаруживали мужскую шляпу, велосипед, швейную машинку, электрическую турку, картину, полотенцесушитель, скрипку в футляре, когтеточку и костыли.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ищут подрядчика для ремонта станций метро оранжевой линии.