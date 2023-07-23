Из-за обрушения моста в Луге погиб человек, еще пятеро пострадали

Пострадавшим не потребовалась госпитализация. Ситуацию взяли на контроль.

В Луге Ленинградской области произошло обрушение моста над канавой. В результате происшествия погиб один человек. Также пятерым потребовалась медицинская помощь. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал поручение председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову взять на контроль оказание помощи пострадавшим при происшествии. Инцидент произошел во время проведения фольклорного фестиваля «Ольгины берега». На месте происшествия работали три бригады скорой помощи. Инцидент произошел в субботу, 22 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге семилетняя девочка умерла через сутки после своего дня рождения. Семья отдыхала в Калининграде за несколько дней до трагедии.