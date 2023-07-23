В Красносельском районе каршеринг влетел в BMW: есть пострадавшие

В Красносельском районе каршеринг влетел в BMW: есть пострадавшие
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Предварительно, пострадавших двое. Они в тяжелом состоянии.

На улице Маршала Захарова в Красносельском районе Петербурга произошло крупное дорожно-транспортное происшествие: водитель каршеринга влетел в припаркованный у бордюра BMW. Иномарка от удара оказалась на тротуаре. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях.

Свидетели инцидента отмечают, что водитель не смог справиться с управлением в потоке. По предварительным данным, он и его пассажир пострадали. Они в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каршеринг влетел в витрину алкомаркета на проспекте Героев. По словам свидетелей инцидента, водитель каршеринга остался на месте происшествия до приезда ГИБДД. Также к магазину подъехала скорая помощь и сотрудники МЧС.

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