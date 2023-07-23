В петербургских автосервисах нехватка брендовых запчастей

Детали все труднее купить. Зачастую их можно приобрести только внутри страны.

Петербургские автосервисы заявили о нехватке брендовых запчастей в 2023 году. Расценки Российского союза автостраховщиков (РСА) на комплектующие в 3-5 раз ниже тех, по которым дилеры планируют продавать их. Также точки ремонта автомобилей нередко сталкиваются с поставками неоригинальных деталей.

Как сообщает АБН, более того, владельцам таких иномарок как Suzuki, Volkswagen и Mercedes-Benz приходится разыскивать автозапчасти только внутри России, так как заказать напрямую невозможно. Это удалось выяснить благодаря исследованию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что элитное жилье смещает рынок «вторички» в Петербурге. Происходящее на рынке сказывается на ценах в лучшую сторону. По Петербургу с начала года подешевел квадратный метр примерно на 7,5-8,5%.