Элитное жилье смещает рынок «вторички» в Петербурге

В Санкт-Петербурге рынок вторичной недвижимости страдает из-за «элитки». Более премиальные квартиры затмевают дешевые, но старые варианты.

Как сообщает Restate, в городе на Неве на рынке трехкомнатных и многокомнатных квартир наблюдается описанная картина. Удельный вес элитного жилья в северной столицы России еще не столь высок, как в Москве, но все равно смещение «вторички» уже фиксируется.

Происходящее на рынке сказывается на ценах в лучшую сторону. По Петербургу с начала года подешевел квадратный метр примерно на 7,5-8,5%. Дешевеет вся вторичная недвижимость: участники рынка пытаются так привлечь к себе внимание.

Сейчас средняя «трешка» на вторичном рынке продается за 15 миллионов рублей. В Москве этих денег хватит только на однокомнатную квартиру. «Однушки» и «двушки» потеряли в цене 5-6%. Это примерно десять тысяч рублей с каждого «квадрата» — заметное снижение стоимости.