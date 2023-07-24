Международные художники на фестивале «Ночь света» в Гатчине заглянут в будущее

В Гатчинском дворцовом парке пройдет фестиваль «Ночь света». В мероприятии примут участие не только российские, но и зарубежные художники из Франции, Турции и Испании.

В пресс-службе государственного музея-заповедника «Гатчина» сообщили, что фестиваль планируется в формате путешествия. Участники световой выставки познакомятся с 20-ю инсталляциями и NFT-искусством. Арт-объекты будут расположены по специальному маршруту: в Собственном саду, Арсенальном каре, в Ботаническом и Верхнем Голландском садах, а также на острове Любви. Темой этого года станет взгляд в будущее, поэтому участники готовят не только креативные, но и высокотехнологичные проекты для фестиваля.

К примеру, одним из самых масштабных арт-объектов фестиваля станет NFT-проект участника более 40 международных выставок, художника Андрея Пунина. Он планирует разметить свою новую работу на пруду гатчинского сада, куда будет проецироваться несколько работ с QR-кодами авторов. Куратором проекта выступит преподаватель СПГХПА им. А.Л. Штиглица Серафима Титова-Врублевская.

Как сообщают организаторы «Ночи света», фестиваль пройдет с 17 по 19 августа. Билеты можно приобрести на сайте музея-заповедника, а дети дошкольного возраста могут пройти на мероприятие бесплатно.