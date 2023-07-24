Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Африкой перед саммитом в Петербурге

Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Африкой перед саммитом в Петербурге
Фото: Baltphoto

В Петербурге 27 и 28 июля пройдет саммит «Россия — Африка», на котором будет выступать президент Владимир Путин. Перед встречей с партнерами из дружественных стран, лидер России рассказал о перспективах такого сотрудничества.

Президент России Владимир Путин написал статью о грядущем саммите «Россия — Африка», который пройдет в Петербурге 27 и 28 июля. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что по итогам серии встреч «планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнёрства Россия–Африка на период до 2026 года».

Кроме того, с отдельными государствами и регионами будут подписаны меморандумы и межправительственные и межведомственные соглашения.

Ранее петербуржцам напомнили об ограничениях на дорогах из-за саммита.

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