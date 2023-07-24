Первый международный фестиваль RT.Док пройдет в Петербурге в августе

В Петербурге пройдет первый международный фестиваль документальных фильмов «RT.Док: Время героев». Программа фестиваля будет посвящена защитникам России, активистам и волонтерам, которые рискуя собственной жизнью, помогают жителям регионов.

Откроется фестиваль премьерой фильма «Банда Бассотти. Цвет красный» Олега Некишева. Картина рассказывает об итальянских активистах, которые собирают гуманитарную помощь жителям Донбасса с 2014 года и организуют выступления в их поддержку. По словам создателя ленты, съемки проходили в атмосфере строжайшей секретности из-за опасности обстрелов и провокаций. Более того, за границей съемочная группа столкнулась, как и герои фильма, столкнулись с чрезмерно пристальным вниманием полиции. Однако, фильм призван еще раз доказать, что даже в Европе у России остались друзья, которые поддерживают борьбу с фашизмом и готовы вкладываться посильно помогать жителям Донбасса.

«Наши съёмки проходили на территориях, постоянно обстреливаемых ВСУ. Вплоть до отелей, в которых останавливались наши герои. Их маршрут передвижений находился в полной секретности. Нам сообщали о месте их нахождения за несколько часов до начала съёмок. Многие герои нашего фильма встречались с нами в Италии в обстановке большой секретности, так как их преследовала полиция за их антифашистскую деятельность», — рассказал Олег Некишев.

Кроме того, на фестивале «RT.Док: Время героев» состоятся еще несколько премьер. К примеру, картина режиссёров Дениса Прокошева и Андрея Козырева «Пусть мама услышит» впервые раскроет схему похищений детей Донбасса и покажет реальные свидетельства их продажи на Запад. А документальный цикл «Свои» Анастасии Звягиной и Владимира Борзунова расскажет о жизнь двух молодых артиллеристов на передовой. Еще одна премьера – фильм «Донбасс — истерзанное сердце России» от режиссёра Руслана Кечеджияна. Он посвящен временам немецкой оккупации Донбасса и геноциде его жителей фашистами по время Великой Отечественной войны.

В основную программу фестиваля вошла картина «Красная тревога. Гибридная война» Анны Чапман, которая расскажет об особенностях современных конфликтах, их идеологах и авторах технологий информационного воздействия. Французский режиссер-документалист Анн-Лор Боннель представит киноленту «Донбасс 2022», она расскажет всю правду о жизнь мирного населения Донецка, которое живет под постоянными обстрелами. Два фильма основной программы будут посвящены военкорам: «Военкоры» Артёма Сомова и «Военкоры-2: птичник и Оля-молодец». Макс Фадеев и Сергей Белоус покажут свою документальную работу «Призраки. Солдаты забытой войны». Она посвящена бойцам батальона «Признак», которые несколько лет удерживали врага на линии соприкосновения в районе поселка Донецкий.

«Мы приготовили для Санкт-Петербурга очень насыщенную программу кинопоказов. Много новых фильмов, которые мы ещё не показывали ни в Москве, ни в предыдущих городах проведения фестиваля», — рассказала руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

Также зрители смогут познакомиться с работами Андрея Афанасьева, Евгения Неучева, Андрея Ружницкова и Екатерины Габель. Их фильмы также посвящены жизни военных и мирных жителей на Донбассе, а также историям героев, которые защищают Россию. Всего в программу вошли 15 документальных фильмов.

Отметим, что фестиваль «RT.Док: Время героев» пройдет на площадке кинотеатра «Аврора» с 18 по 20 августа. Кроме кинопоказов в программе фестиваля запланированы встречи с авторами картин, а также деловая программа. В частности, в рамках фестиваля пройдет круглый стол «Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги» с участием военкоров, авторов патриотических стихотворений и песен. Также телеведущий Борис Корчевников примет участие в круглом столе «Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее».