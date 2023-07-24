Брак сменивших пол супругов будут аннулировать в России

Президент России подписал закон о запрете смены пола. Если по медицинским показаниям один из супругов из женщины превратится в мужчину и наоборот, брак аннулируют.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, превратиться из женщины в мужчину и наоборот без медицинских показаний в стране больше будет невозможно ни хирургическим, ни медикаментозным путем. Если после вступления закона в силу один из супругов сменит пол, брак будет признан недействительным. Кроме того, таким парам запретят усыновлять детей.

Однако некоторые операции все же можно будет проводить. Исключения составляют оперативные вмешательства у детей, которые обладают врожденной аномалией, а также «генетическими и эндокринными заболеваниями, связанные с формированием половых органов у детей».