Брак сменивших пол супругов будут аннулировать в России

Брак сменивших пол супругов будут аннулировать в России
Фото: Baltphoto

Президент России подписал закон о запрете смены пола. Если по медицинским показаниям один из супругов из женщины превратится в мужчину и наоборот, брак аннулируют.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Так, превратиться из женщины в мужчину и наоборот без медицинских показаний в стране больше будет невозможно ни хирургическим, ни медикаментозным путем. Если после вступления закона в силу один из супругов сменит пол, брак будет признан недействительным. Кроме того, таким парам запретят усыновлять детей.

Однако некоторые операции все же можно будет проводить. Исключения составляют оперативные вмешательства у детей, которые обладают врожденной аномалией, а также «генетическими и эндокринными заболеваниями, связанные с формированием половых органов у детей».

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