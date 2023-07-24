Заемщикам рассказали о возможности не платить за кредит

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении кредитных каникул — нововведения будут носить бессрочный характер. Официальный документ опубликован на сайте правовой информации.

Кому можно взять паузу

Оформить кредитные каникулы можно будет, если заемщик попал в сложную жизненную ситуацию. Одной из них считается снижение доходов более чем на 30% — показатель рассчитывается за два месяца до момента обращения за помощью и сравнивается со средним доходом за 12 месяцев.

Вторая ситуация, когда можно отсрочить график платежей по кредиту, — проживание в квартире или доме, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации. Каникулы по кредитам вводятся также в случае, если жилье было утрачено из-за таких обстоятельств. Заявление можно будет подать в течение 60 дней.

Как работают каникулы

Одну из жизненных ситуаций, которая позволяет взять каникулы по кредиту, нужно документально подтвердить. Требование о предоставлении льготы можно направить заказным письмом с уведомлением, под расписку или другим способом, указанным в договоре. Отсрочка предоставляется на полгода.

В течение льготного периода проценты начисляются по обычной ставке в договоре. Далее после отсрочки сумма фиксируется, а ежемесячный платеж не меняется. Договор также продлевается, и человек продолжает выплачивать кредит по тем же условиям.

Льгота работает для потребительских кредитов, сумма которого не превышает 450 тысяч рублей. В случае с автокредитом с залогом максимальная сумма составит 1,6 млн рублей, для кредитной карты — 150 тысяч рублей.