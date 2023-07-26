Более 20 школ и садиков – в строительстве у крупнейшего застройщика города

9 школ и 13 детских садов в настоящее время строит холдинг Setl Group. Они смогут принять 13305 ребят. Для всестороннего развития малышей и школьников в социальных объектах предусмотрены бассейны, спортивные площадки, залы для музыкальных занятий и мастерские для творчества.

2 школы и 3 садика Setl Group строит в Московском районе: в жилых комплексах «Сенат», «Парадный ансамбль» и «Зеленый квартал». По 4 социальных объекта компания возводит в Красносельском и Невском районах. Они располагаются в жилых комплексах «Солнечный город» и «Солнечный город. Резиденции», а также в проектах на разных берегах Невы – ЖК Pulse Premier и «Стрижи в Невском 2».

В Выборгском районе города завершается строительство 2 детских садов, готовых принять 250 и 260 малышей, их ввод в эксплуатацию запланирован уже в этом году. А в 2025 году будет сдана школа на 1550 мест. Соцобъекты разместятся в жилом комплексе высокого комфорт-класса «Панорама парк Сосновка» между двумя большими парками – Удельным и Сосновкой.

Социальные объекты также строятся в Петродворцовом, Пушкинском, Василеостровском районах. Появится новая школа с двумя бассейнами и в микрорайоне Каменка. Это вторая по счету школа в проекте «Чистое небо», её ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году, а затем стартует строительство третьей.

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