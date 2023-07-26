В Петербурге продажи элитного жилья подскочили на 16%

В Петербурге продажи элитного жилья подскочили на 16%
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

В основном, речь идет о двух районах. В этом году застроек немного.

С января по июнь 2023 года в Петербурге на 16% увеличились продажи элитной недвижимости сравнительно с аналогичным периодом 2022 года. По данным аналитиков недвижимости, всего за первое полугодие в Северной столице продали 33 тысячи квадратных метров элитного жилья. Наиболее популярны квартиры уже в готовых объектах.

Как сообщает Restate, в основном объекты элитной недвижимости расположены в Петроградском и Василеостровском районах, в остальных частях города покупки премиальной недвижимости были единичными. Спрос на готовые квартиры обусловлен их количеством. Дело в том, что за полгода предложение в элитном сегменте пополнялось небольшими пулами лотов, а в 2022 году успешно были проданы более крупные объекты на начальных этапах строительства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петровский остров стал лидером по вводу элитных новостроек в Петербурге.

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