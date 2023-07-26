В Ленобласти мужчину признали виновным в убийстве матери

Женщина умерла от полученных травм. Осужденный получил девять лет.

Жителя Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области признали виновным по части1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, мужчина убил собственную мать в январе 2023 года. Информацией об этом поделились в пресс-службе следственного комитета по Ленобласти.

Установлено, что осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в процессе ссоры напал на мать, несколько раз ударил ее тупым предметом и задушил. Пожилая женщина скончалась от полученных травм. Так, 28-летний осужденный получил девять лет колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Москвы убила родного годовалого ребенка ножом. Также на месте происшествия был обнаружен нож со следами крови. По предварительным данным, телесные повреждения мальчику причинила его 24-летняя мать.