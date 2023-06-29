Жительница Москвы убила родного годовалого ребенка ножом

В Москве прокуратура разбирается с фактом обнаружения тела ребенка 2022 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Труп малыша обнаружили в квартире по улице Онежская.

Также на месте происшествия был обнаружен нож со следами крови. По предварительным данным, телесные повреждения мальчику причинила его 24-летняя мать. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту «‎в» части второй статьи 105 УК РФ и о привлечении женщины к уголовной ответственности.

Ход дел координирует Головинский межрайонный прокурор Александр Боев.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области прокуратура разбирается с поджиганием ребенка зажигалкой. Предварительно, раны мальчику умышленно нанес сожитель его матери.