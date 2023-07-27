Юг Петербурга сковало от перекрытых дорог

Некоторые трассы «побагровели». На авто лучше не передвигаться.

В Петербурге к вечеру четверга, 27 июля, начались пробки в шесть баллов. Особенно сильно страдает южная часть города: там перекрыли движение по Петербургскому и Усть-Славянскому шоссе. Это привело к тяжелой обстановке на ближайших дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Заторы зафиксированы на Пулковском шоссе, Кубинской улице, Дунайском проспекте, Московском шоссе и других трассах. «Побагровела» и Кольцевая автодорога (КАД), более того, там произошло дорожно-транспортное происшествие. На Витебском проспекте ситуация аналогичная.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что центр Петербурга «побагровел» от африканского саммита. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данный момент затор в городе оценивается в шесть баллов, при том, что до часа пик еще есть время.