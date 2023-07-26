Центр Петербурга «побагровел» от африканского саммита

Центр Петербурга «побагровел» от африканского саммита
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Автомобилисты застряли надолго. Известно, что Невский проспект перекрывали.

Саммит «Россия — Африка» привел к транспортному коллапсу в центре Петербурга. Мероприятие начнется только 27 июля, но Северная столица уже обрастает пробками на дорогах. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на данный момент затор в городе оценивается в шесть баллов, при том, что до часа пик еще есть время.

Пробки в городе будут стоять пока саммит не закончится, и главы африканских государств и представители делегаций не покинут город на Неве. Практически невозможно проехать по Невскому проспекту, набережной канала Грибоедова, Михайловской улице и другим.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что самолеты кружат над Петербургом в преддверии саммита «Россия – Африка». Как минимум четыре рейса кружат над Северной столицей и ждут, когда можно будет коснуться земли.

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