Самолеты кружат над Петербургом в преддверии саммита «Россия – Африка»

Самолеты кружат над Петербургом в преддверии саммита «Россия – Африка»
Фото: Baltphoto /Павел Долганов

Один из рейсов – международный. Пока не дано разрешение на посадку.

В небе над Петербургом кружатся самолеты: некоторые из них ожидают возможности приземлиться. Как минимум четыре рейса кружат над Северной столицей и ждут, когда можно будет коснуться земли. Напомним, уже 27 июля в городе начнет саммит «Россия – Африка».

Как сообщает Мойка78, благодаря сервису FlightRadar24 видно, какие воздушные судна не могут приземлиться. Например, рейс из Мурманска, самолеты из Казани, Самары и Стамбула. Неизвестно, когда именно они получат разрешение на посадку. Пока что самолеты остаются в воздушном пространстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главы региональных объединений Африки прибыли в Петербург. Политики прилетели единым рейсом. Их визит анонсировал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Ушаков.

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