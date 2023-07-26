Главы региональных объединений Африки прибыли в Петербург

Главы региональных объединений Африки прибыли в Петербург
Фото: Baltphoto

Политики прилетели единым рейсом. Их визит анонсировал помощник президента Ушаков.

Председатель Комиссии Африканского союза Факи Махамат из Чада, исполнительный секретарь Межправительственного органа по вопросам развития (IGAD) Воркнех Гебейеху из Эфиопии, постоянный представитель Союза арабского Магриба при Африканском союзе Амина Сельман из Марокко прибыли в Петербург одним рейсом для посещения саммита «Россия – Африка». Воздушное судно приземлилось в аэропорту Пулково.

Как сообщает ТАСС, накануне помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков озвучивал, что мероприятие в Северной столице посетят буквально все руководители региональных организаций Африки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин рассказал о перспективах сотрудничества с Африкой перед саммитом в Петербурге. Речь главы государства опубликована на сайте Кремля.

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