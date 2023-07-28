В Петербурге дополнительно закупят лекарства для ВИЧ-больных из-за проблем с поставками

В Петербурге организовали дополнительную закупку лекарств для ВИЧ-больных на 459 млн рублей. Это связано с недопоставкой в город препаратов федеральным центром.

В Петербурге выделят 459 млн рублей на закупку семи антиретровирусных лекарственных препаратов для ВИЧ-больных. Как отметили в комитете по здравоохранению, в настоящий момент лекарств на всех пациентов хватает, однако возможный дефицит все же спешат закрыть.

«…в связи с угрозой необеспечения антиретровирусной терапии части пациентов из-за недопоставки препаратов федеральным центром в настоящее время изыскиваются средства для закупки <…> препаратов на cумму 459 млн рублей», — указано в сообщении.

По данным на 1 июля, в Петербурге специальную терапию против ВИЧ проходят 29 309 человек. Пациентам бесплатно предоставляют необходимые препараты.