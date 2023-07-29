Лифтовую отрасль занесут в единый реестр

В госкорпорации «Дом.РФ» планируют создать единый реестр российских лифтов на основе ГИС ЖКХ. Это позволит сделать процесс замены и модернизации лифтового оборудования более прозрачным. В реестр будут внесены данные о техническом оборудовании, производителях и компаниях, эксплуатирующих лифты.

Как сообщает сетевое издание «Лифт-Пресс.ru», представитель «Дом.РФ» Алексей Ниденс отметил, что создание единого реестра также позволит регионам и производителям более тщательно прорабатывать и согласовывать производственные программы для замены и модернизации лифтового оборудования. Планируется завершить создание реестра до конца 2025 года, но окончательное решение принимают представители Минпромторга и Минстроя.

Организация «Дом.РФ» уже начала совместные инициативы с Минпромторгом и Минстроем, в том числе переход на прямые закупки лифтового оборудования у российских производителей через Фонд капитального ремонта. Также рассматривается возможность пилотного проекта по закупке лифтов у отечественных предприятий для капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно заявлениям представителей различных ведомств, в России до февраля 2025 года необходимо заменить 124 тысячи лифтов из 540 тысяч, которые находятся в эксплуатации. Стоимость одного лифта составляет около 3 миллионов рублей, что приводит к общей сумме более чем 370 миллиардов рублей. К этой сумме следует добавить минимум 35 миллиардов рублей на монтаж лифтового оборудования, что составляет примерно 300 тысяч рублей за один комплект.

Высказываются различные мнения о готовящемся регулировании рынка монтажных работ. Профессиональное сообщество обсуждает возможную аккредитацию монтажных предприятий со стороны производителей лифтового оборудования. Это может позволить государству влиять на работу частных компаний. Однако руководитель компании «Могилёвлифт» Анатолий Черников указывает, что производители лифтового оборудования — это компании с государственным участием, а монтажные компании — частные организации. Таким образом, государство будет регулировать рынок монтажа.