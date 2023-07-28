В Петербурге с третьей попытки планируют найти проектировщика для мукомольного комбината

В Петербурге в третий раз объявили конкурс на поиск подрядчика, который сможет подготовить проект мукомольного комбината. На подготовку чертежей и других документов готовы выделить 164,6 млн рублей.

В Петербурге готовы выделить 164,6 млн рублей на разработку проекта мукомольного завода, следует из данных портала госзакупок. Подрядчик, которого выберут на конкурсной основе городские власти, должен будет сдать работу не позднее 31 октября 2025 года.

Это уже третья попытка администрации найти исполнителя работ. Ранее только одна студия готова была выполнить задание заказчика, однако заявка была оформлена с нарушениями, из-за чего контракт снова остался не реализован.

Напомним, что идея создать собственное производство такого типа появилась еще при Валентине Матвеенко в 2010 году.

Ранее стало известно, что двум петербургским подрядчикам выделят 6 млрд рублей на ремонт дорог.