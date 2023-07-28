Путин наметил вектор сотрудничества с Африкой после саммита в Петербурге

В Петербурге 27 и 28 июля проходил второй международный саммит «Россия — Африка», на котором президент Владимир Путин встретился с лидерами стран соседнего континента. Девизом мероприятия стала фраза «За мир, безопасность и развитие». О развитии президент России рассказал на пленарном заседании, которое состоялось в эту пятницу.

Экономическое сотрудничество

Один из вопросов, который обсудили лидеры стран, касался ООН и ЕАЭС. Как отметили в Кремле, страна поможет наладить связи между Евразийским экономическим союзом, куда помимо России входят Казахстан, Белоруссия и Армения, и Африканской континентальной зоной свободной торговли. Кроме того, Россия не будет препятствовать странам Африки «принимать более масштабное участие в деятельности ООН».

Военные вопросы

Также страны договорились о сотрудничестве в военной и военно-технической сфере — планируется реализовать проекты по производству, разработке и поставке новой техники и оружия. Также ожидается «тесное сотрудничество» между правоохранительными структурами и специальными службами России и стран Африки.

Культура

Между странами планируется наладить туристический поток, чтобы позволить расширить культуру партнеров. Также появилась идея открыть «русские дома» в Африке, а также расширить дипломатическое присутствие России на соседнем континенте.

Поставки сельхозпродукции

Что касается поставок сельхозпродукции, то Россия за полгода уже направила в Африку почти 10 млн тонн зерна. Еще 25-50 тысяч тонн планируют бесплатно доставить в Буркина-Фасо, Мали, Эритрею и другие африканские страны.