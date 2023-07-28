Житель Ленобласти получил срок за жестокое убийство собственной матери

В Ленобласти вынесли приговор мужчине, который облил собственную мать и ее знакомого горючим и поджег. Женщина скончалась, второго пострадавшего удалось спасти.

В Ленобласти суд вынес приговор мужчине, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство. Так, в августе прошлого года фигурант, перебрав с алкоголем, начал выяснять отношения с матерью и ее знакомым.

Следствие отметило, что злоумышленник желал «доставить особые мучения и страдания своей матери и ранее знакомому». Для этого он облил их бензином и поджог, а сам скрылся с места преступления.

Мать злоумышленника скончалась на месте, а второй пострадавший получил ожоги 43% тела.

За свой проступок мужчина получил 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

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