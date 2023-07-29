Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на день ВМФ

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что из-за нового циклона температура воздуха во время проведения Главного военно-морского парада на день ВМФ составит 22-24 градуса тепла.

В своем Telegram-канале Колесов отметил, что на территории всей европейской части России наблюдается неустойчивая погода, причиной которой стал новый циклон. Эксперт также уточнил, что в ближайшие дни не стоит ожидать жары, а на день ВМФ воздух прогреется только до +24 градусов.

«Закрутившийся циклон и прошедший сегодня через Санкт-Петербург не только залил его дождями, но и внес коррективы в последующую погоду вплоть до воскресенья» — написал синоптик.

Ранее петербургских автомобилистов предупредили о дневной разводке Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов на день ВМФ, а также ограничениях на проезд во время парада.