Атмосферное давление в Петербурге оказалось ниже нормы из-за циклона над Европой

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу жителям Санкт-Петербурга стоит ожидать кратковременных дождей и низким атмосферным давлением.

По словам эксперта, причинами дождей и гроз в Петербурге 29 июля может стать циклон, который кружится над восточной частью Европы. Так, температура воздуха днем составит 20-22 градуса тепла, но атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба, что считается ниже нормы.

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определяться периферией циклона, кружащего над Скандинавией», — написал Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».

Напомним, ранее синоптик Александр Колесов рассказал, что в день проведения Главного военно-морского парада температура воздуха в Северной столице составит +22-24 градуса.