Гости из Нигерии исполнили гимн России на саммите в Петербурге

Во время саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге гости мероприятия из Нигерии хором исполнили российский гимн.

Второй саммит Россия-Африка прошел в Северной столице 27 и 28 июля. В мероприятие приняли участие 49 из 54 стран соседнего континента, в том числе и 17 африканских государств. При этом участников международной встречи удивили гости из Нигерии, хором исполнив гимн России. Выступление запечатлели журналисты RT.

На опубликованных кадрах видно, как представители африканской делегации вместе поют первые строчки: «славься страна, мы гордимся тобой».

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что настоящей причиной его поездки в Петербург на саммит стало обсуждение с российским лидером Владимиром Путиным вопросов об урегулировании конфликта между Россией и Украиной.