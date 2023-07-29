Стал известен состав «Зенита» на матч с «Ростовом» во втором туре РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга опубликовал состав команды на матч с соперниками из Ростова в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В субботу, 29 июля на поле «Ростов-Арены» от сине-бело-голубых в стартовой команде выйдут Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан, а также Матео Кассьерра. Ворота будет защищать Михаил Кержаков.

Стоит отметить, что после завершения прошлого сезона «Ростов» лишился сразу нескольких игроков основного состава, одним из которых стал Александр Сильянов. Кроме того, продлевать контракт с ростовским клубом. В свою очередь Александр Селява заключил контракт с минским «Динамо». Не стал продолжать карьеру в «Ростове» и Степан Мельников, который планирует перевестись в турецкий «Алании».

Ранее стало известно о переходе голкипера Дениса Адамова из «Сочи» в «Зенит» по контракту со схемой «4+1».