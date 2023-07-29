МЧС предупредило петербуржцев о грозах и сильном ветре в субботу

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) по Санкт-Петербургу сообщило об усилении ветра до 15 м/с, и возможной грозе в субботу 29 июля.

В ведомстве отметили, что в ближайшие часы Северную столицу могут ждать неблагоприятные погодные условия. Ссылаясь на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС» специалисты МЧС предупредили горожан о грозе с дождем, а также сильном ветре, скорость которого местами может достичь 15 м/с.

Ранее об ухудшении погодных условий рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, из-за циклона над восточной частью Европы атмосферное давление в Петербурге 29 июля оказалось ниже нормы и составило 750 миллиметров ртутного столба.