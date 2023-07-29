Время отправления поездов «Ласточка» из Карелии в Петербург изменится с наступлением осени

Жителей Санкт-Петербурга и Карелии предупредили об изменениях в расписании движения поездов «Ласточка» из-за ремонтных работ на железнодорожных путях.

В группе «Петрозаводск транспортный» сообщили, что во время традиционного осеннего и весеннего ремонта на железной дороге поезда могут изменить график движения. Так, вечерняя «Ласточка» из столицы Карелии будет отправляться на три минуты раньше обычного – в 17:57.

Утренний рейс также претерпит изменения. Начиная с 22 сентября и по 1 октября поезд будет отправляться в Северную столицу из Петрозаводска на 16 минут раньше – в 06:00 вместо 06:36.

Напомним, ранее стало известно, что из-за продолжающегося ремонтных работ по замене асфальта в Петербурге на девяти участках дорог, жители города на Неве могут столкнуться с трудностями и застрять в пробке.