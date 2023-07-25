В Петербурге в августе начнется ремонт девяти дорог

В Петербурге в августе начнется ремонт девяти дорог
Фото: Baltphoto

В Петербурге продолжается череда ремонтных работ по замене асфальта на дорогах. Так, в августе автомобилисты будут стоять в пробках на девяти улицах. Ремонт трасс обойдется городу в 12,2 млрд рублей.

В Петербурге с 31 июля начинается ремонт Нового шоссе, а также Центральной улицы. Кроме того, с первого августа автомобилисты будут стоять в пробке на Петроградской набережной, со второго — на Приморском шоссе от Горского ручья до улицы Володарского.

С 6 августа дорожники приступят к улице Александра Матросова от Выборгской набережной до улицы Харченко. С 15 августа будут менять асфальт на Суздальском шоссе и Лиговском проспекте от Обводного канала до Витебской железной дороги. С 20 августа стартуют работы на проспекте Ветеранов, а также на Дачном проспекте.

Всего в Петербурге планируют заменить 250 километров асфальта за 12,2 млрд рублей.

Ранее двум петербургским подрядчикам уже выделили на эти цели 6 млрд рублей.

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