Стало известно, какой иностранный курорт стал самым дорогим для россиян

Некоторые направления отличаются завышенными ценами. В тройку лидеров попали Мальдивы.

Самым дорогим курортом для россиян оказалась Турция, поездка в Бодрум обошлась в 3,7 миллиона рублей за 14 дней. Об этом свидетельствуют данные сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. Об этом сообщает телеканал «360».

«Самый дорогой заказ стоимостью 3,7 миллиона рублей был оформлен в пятизвездочном отеле на полуострове Бодрум в Турции: пятеро путешественников (трое взрослых и двое детей) отдыхали там 14 ночей, в стоимость проживания входили завтраки», — отмечается в сообщении.

Также в греческом Калифее российские семья из четырех человек провела десять дней в пятизвездочном отеле с трехразовым питанием за 1,5 миллиона рублей. Тройку лидеров замыкают Мальдтвы. За восемь дней в пятизвездочном отеле на острове Кударикилу отдых стоил 1,2 миллиона рублей. Внутри страны дороже всего съездить в Москву.