В Петербурге трех гостей саммита «Россия – Африка» обокрали

Потерпевшие обратились в полицию. Виновников ищут.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга изучают сразу три эпизода краж у участников саммита «Россия – Африка». У иностранцев похитили их имущество и деньги.

Как сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у гражданина Ганы украли 500 долларов и 590 Евро, это 104,4 тысячи рублей. Сумма пропала из гостиничного номера. У гражданина Аргентины украли 1800 долларов, 25 тысяч рублей и пять банковских карт. Ущерб оценили в 191 тысячу рублей. Возбуждены уголовные дела. Кроме того, у гражданки Бурунди из автомобиля украли мобильный телефон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге обокрали посла России в Замбии. Подозреваемого быстро нашли. Он сознался в содеянном.