Ко Дню ВМФ в Кронштадте открыли сад-трансформер

Ко Дню ВМФ в Кронштадте открыли сад-трансформер
Фото: Baltphoto /Андрей Пронин

Местные жители и гости города смогут там отдохнуть. Сад будет ежегодным.

В День Военно-морского флота в Кронштадте открыли сад-трансформер на Якорной площади у Морского собора. Информацией об этом поделились в пресс-службе Кронштадтского района Петербурга.

Планируется, что сад будут открывать ежегодно летом. Сад в центре Якорной площади будет состоять из нескольких тысяч растений, деревьев и цветов. Все желающие могут гулять по этому саду, проводить здесь свободное время, отдыхать. По словам главы районной администрации Андрея Кононова, отличительной чертой кронштадтского сада будет то, что он будет тематический. Каждую неделю, согласно расписанию, будут проходить мероприятия. Например, чемпионаты по шахматам и мини-гольфу. Цветочное оформление – голубо-синее.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Морского собора в Кронштадте появится сад-трансформер.

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