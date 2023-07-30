Биолог Глазков рассказал петербуржцам, как правильно собраться за грибами

Биолог Глазков рассказал петербуржцам, как правильно собраться за грибами
Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Нужно выглядеть максимально заметно. Необходимо надеть самую яркую одежду.

Грибной сезон подступает к лесам Петербурга, но не все знают, что для «тихой охоты» необходимо правильно одеваться. О том, как собраться по грибы, рассказал биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре».

«Если Вы планируете быть в лесу даже меньше часа, обязательно возьмите с собой воду, спички и заряженный телефон. Одежда должна быть максимально заметной. Самые идеальные цвета: ярко-голубой, красный и оранжевый. Хотя бы один из элементов одежды обязательно должен быть ярким, например, головной убор. Даже ведро лучше приобрести такого цвета, чтобы оно выделялось на фоне леса», — поясняет специалист. Глазков посоветовал надеть даже яркую жилетку рабочих.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог рассказал о движущихся огоньках в лесах под Петербургом.

биолог грибы новости СПб советы


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Биолог Глазков рассказал петербуржцам, как правильно собраться за грибами
В Петербурге с 31 июля перестанут ходить трамваи №№ 58 и 100
В Кронштадте в День ВМФ открыли Музей военно-морской славы
С 31 июля в Кронштадте маршрут изменят семь автобусов
Мужа певицы Натали Александра Рудина нашли мертвым
Ксения Бородина увезла дочерей в Париж
В Петербурге завершилась торжественная часть парада ко Дню ВМФ
Ко Дню ВМФ в Кронштадте открыли сад-трансформер