Биолог Глазков рассказал петербуржцам, как правильно собраться за грибами

Нужно выглядеть максимально заметно. Необходимо надеть самую яркую одежду.

Грибной сезон подступает к лесам Петербурга, но не все знают, что для «тихой охоты» необходимо правильно одеваться. О том, как собраться по грибы, рассказал биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре».

«Если Вы планируете быть в лесу даже меньше часа, обязательно возьмите с собой воду, спички и заряженный телефон. Одежда должна быть максимально заметной. Самые идеальные цвета: ярко-голубой, красный и оранжевый. Хотя бы один из элементов одежды обязательно должен быть ярким, например, головной убор. Даже ведро лучше приобрести такого цвета, чтобы оно выделялось на фоне леса», — поясняет специалист. Глазков посоветовал надеть даже яркую жилетку рабочих.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что биолог рассказал о движущихся огоньках в лесах под Петербургом.