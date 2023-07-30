В Адмиралтействе появился барельеф, посвященный победе российского флота у Корфу

Открытие скульптур по случаю праздника – уже традиция. Она будет продолжаться.

В День Военно-морского в Петербурге открыли барельеф, посвященный победе отечественного флота у острова Корфу. Информацией об этом поделились в пресс-службе министерства обороны РФ.

Открытие малых скульптурных форм в честь славных событий истории ВМФ России, стало традицией главного военно-морского праздника страны с 2020 года. Тогда в Адмиралтействе открыли барельеф «Гангутское сражение». После открывали объекты, посвященные Чесменскому и Синопскому сражениям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кронштадте в День ВМФ открыли Музей военно-морской славы. В нем задействовали два артиллерийских арсенала времен Первой мировой войны, а главным экспонатом сделали подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». Информацией об этом поделились в пресс-службе проекта.