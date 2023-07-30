В Кронштадте в День ВМФ открыли Музей военно-морской славы

Экспонаты можно будет потрогать. Музей открыт шесть дней в неделю.

Музей военно-морской славы торжественно открыли в Кронштадте в День Военно-морского флота. Для посетителей двери музея откроются 1 августа. Объект вошел в кластер «Остров фортов». В нем задействовали два артиллерийских арсенала времен Первой мировой войны, а главным экспонатом сделали подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол». Информацией об этом поделились в пресс-службе проекта.

Проект создали иммерсивным. Посетители смогут свободно взаимодействовать с экспозицией. Экспонаты можно не только увидеть, но и прикоснуться к ним. Музей будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте. Главным экспонатом стала подлодка «Ленинский комсомол». Музей откроют 30 июля.