Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте

Главным экспонатом стала подлодка «Ленинский комсомол». Музей откроют 30 июля.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли с визитом в Музей военно-морской славы — новый объект кластера «Остров фортов», расположенного в Кронштадте. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что музей начнет работать через неделю, 30 июля. Комплекс был возведен на базе двух отреставрированных исторических зданий — артиллерийских арсеналов времен Первой мировой войны. На строительство ушло совсем мало времени – с 2022 года по май 2023 года. Центральным экспонатом является атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Морского собора в Кронштадте появится сад-трансформер. Поручение о его установке дали в Смольном. Информацией об этом поделились в пресс-службе комитета по благоустройству Северной столицы.