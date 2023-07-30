В Китае представили новую цифровую платформу для торговли с Россией

Разработка поможет облегчить логистику. Пока площадка работает в тестовом режиме.

Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация в воскресенье, 30 июля, представила новую цифровую платформу для торговли с Российской Федерацией. Информацией об этом поделились в телеграм-канале генконсульства России в Харбине.

В Харбине прошла конференция по цифровому взаимодействию между Россией и Китаем, на ней представили площадку Long Trade, которая поспособствует продвижению торговли между странами и облегчению логистики. Трансграничная торговля будет осуществляться «в один клик». Пока что площадка работает в тестовом режиме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что китайский бренд бытовой техники собирается локализовать производство в Петербурге. Компания готова инвестировать в экономику города. Об этом заявил вице-губернатор Поляков.