Китайский бренд бытовой техники собирается локализовать производство в Петербурге

Компания готова инвестировать в экономику города. Об этом заявил вице-губернатор Поляков.

Китайский производитель крупной бытовой техники и электроники Hisense собирается локализовать производство в Петербурге. Информацией об этом поделился вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Российские покупатели знакомы с продукцией бренда благодаря широкому ассортименту. Поляков отметил, что китайский производитель рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику города на Неве. На данный момент подбирается площадка для будущего производства. Hisense занимается производством холодильников, кондиционеров, стиральных машин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поставщики комплектующих променяли Apple на китайские смартфоны. Такая проблема возникла, так как образовалась напряженная ситуация с оригинальными кабелями и блоками зарядки.