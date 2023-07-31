В саду-трансформере в Кронштадте посадили 12 лип «Паллида»

В саду-трансформере в Кронштадте посадили 12 лип «Паллида»
Фото: pxhere

Новая локация подойдет для летнего отдыха. Она находится у Морского собора.

На Якорной площади в Кронштадте в День ВМФ, который прошел 30 июля, открыли сад-трансформер. Он раскинулся прямо у Морского собора. В нем посадили 12 лип «Паллида». Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

Всего в саду установили порядка 600 вазонов. Многие уличные цветочные горшки выстроили в форме волн чтобы вписать сад в рамки морской тематики. Она играет ключевую роль в стилистике объекта. В саду отдали предпочтение голубым и синим оттенкам. Также установлено более 580 кашпо с цветочными композициями из декоративных кустарников, многолетних цветов и трав. В саду поставили скамейки и урны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ко Дню ВМФ в Кронштадте открыли сад-трансформер. Сад будет ежегодным.

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