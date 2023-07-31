«Московские ворота» будут закрывать по утрам на вход еще два месяца

«Московские ворота» будут закрывать по утрам на вход еще два месяца
Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

Причина в ремонте эскалатора. Об этом рассказали в подземке.

В Петербурге еще два месяца продлятся ограничения на вход на станцию метрополитена «Московские ворота» по утрам и вечерам. Так, изменения продлятся до 25 сентября. Информацией об этом поделились в пресс-службе петербургской подземки.

Жителей Северной столицы предупредили, что до конца сентября вход в вестибюль «Московских ворот» будет закрываться с 8:15 до 10:00 и с 17:00 до 18:40. Время может быть скорректировано с учетом фактического пассажиропотока. Сроки решил продлить в связи с ремонтом еще одного эскалатора.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в петербургском метро рассказали о самых необычных находках с начала года. Более половины из них (56,5%) возвращены владельцам. Информацией об этом с журналистами поделились в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

город метро новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
«Московские ворота» будут закрывать по утрам на вход еще два месяца
Многодетным с ребенком-инвалидом могут разрешить использовать маткапитал ...
На Народной рецидивист проткнул соседа отверткой
В саду-трансформере в Кронштадте посадили 12 лип «Паллида»
В выходные с Финляндского вокзала отправится больше «Ласточек»
В Петербурге задержали подозреваемую в краже у участника саммита «Россия — ...
На Итальянской «накрыли» элитный бордель
Билайн сделал шопинг в «Гранд Каньоне» комфортнее