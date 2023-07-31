На Мальте придумали спектакль для собак

Хозяев тоже ждут на мероприятии. С собой нужно взять воду.

На Мальте без культурной программы решили не оставлять даже четвероногих друзей: спектакль для собак уже начали ставить. Шоу для питомцев называется «Fi Do», его поставили испанские артисты. Сюжет закручивается вокруг двух собак и их владельцев.

Как сообщает «PRO город будущего», автор музыкального сопровождения задействовал звуки, которые любят собаки, такие как дружелюбный лай, детские голоса и негромкая перкуссия. На сайте театра, в котором проходят представления написано, что на спектакле ждут не только четвероногих, но и их хозяев. Собаки должны быть на поводке не длиннее двух метров, также нужно принести с собой воду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Мариинском театре состоится оперная премьера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Опера будет длится более пяти часов.