Медики онкоцентра в Песочном рассказали о спасении пациентов на четвертой стадии

Медики онкоцентра в Песочном рассказали о спасении пациентов на четвертой стадии
Фото: Baltphoto /Михаил Киреев

В основном лечить приходится курильщиков. Их девять из десяти пациентов.

В онкологическом центре имени Напалкова, расположенном в Песочном, рассказали о лечении пациентов на последней стадии рака. По случаю всемирного дня борьбы с онкологией врачи стационара провели День открытых дверей. Центр ядерной медицины в Песочном работает с 2021 года.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», за десять лет статистка заболеваемости ухудшилась на 20%. Буквально десять лет назад у пациентов с четвертой стадией почти не было шансов на выздоровление. Например, петербуржец в ремиссии рассказывает, что не верит своему счастью. Мужчина смог победить тяжкий недуг, вызванный курением. Опухоль легкого устранили так, что теперь у пациента здоровье человека, никогда не болевшего онкологией. Специалисты отмечают, что девять из десяти больных – курильщики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге столетней пациентке провели сложную операцию.

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