Пулковские таможенники задержали 350 живых муравьев из Италии

Пулковские таможенники задержали 350 живых муравьев из Италии
Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ

Насекомых отправили обратно. Они могут быть переносчиками вредных организмов.

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники таможенного поста обнаружили необычную находку – 350 живых муравьев из Италии. В декларации же было указано, что это игрушки. Информацией об этом поделились в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Насекомых привезли в 128 стеклянных пробирках. Сотрудники ветеринарного контроля отметили, что муравьи относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска. Они могут быть переносчиками вредных организмов. Их отправили обратно отправителю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Пулковская таможня нашла более 800 редких морских огурцов в багаже китайца. По словам пассажира, товар он приобрел на рынке за 60 тысяч рублей и планировал увезти в Пекин, где морские огурцы считаются деликатесом.

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