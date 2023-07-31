Пулковские таможенники задержали 350 живых муравьев из Италии

Насекомых отправили обратно. Они могут быть переносчиками вредных организмов.

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники таможенного поста обнаружили необычную находку – 350 живых муравьев из Италии. В декларации же было указано, что это игрушки. Информацией об этом поделились в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Насекомых привезли в 128 стеклянных пробирках. Сотрудники ветеринарного контроля отметили, что муравьи относятся к подкарантинной продукции высокого уровня риска. Они могут быть переносчиками вредных организмов. Их отправили обратно отправителю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Пулковская таможня нашла более 800 редких морских огурцов в багаже китайца. По словам пассажира, товар он приобрел на рынке за 60 тысяч рублей и планировал увезти в Пекин, где морские огурцы считаются деликатесом.