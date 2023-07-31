В Петербурге закроют старейшую финскую школу

Занятия проходили только на финском языке. Русский изучался лишь дополнительно.

В Петербурге планируется закрытие старейшей финской школы. Она проработала почти 30 лет при консульстве Финляндии в Северной столице. Об этом сообщают городские СМИ.

Образовательное учреждение располагалось на Большой Конюшенной улице. В сообщении отмечается, что новый семестр не может быть начат, и учащиеся должны подавать заявления в другие образовательные учреждения. Школа проработала с 1994 года под руководством Управления образования Финляндии. В ней обучали только на финском языке с добавлением изучения русского языка как родного или иностранного.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Финляндия задумалась о восстановлении отношений с Россией из-за экономики, однако для этого в стране должны произойти «серьезные политические перемены». Об этом сообщил министр Финляндии Яакко Илониеми в интервью.